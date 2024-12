WDR Zeitzeichen. . 14:28 Min. . Verfügbar bis 12.12.2099. WDR 5.

welcher Schaden der Kopenhagener Bibliothek durch den Bücherraub entstanden ist,

wie akribisch ein unauffälliger Beamter die Diebstähle durchgeführt hat,

wie der Raub das Arbeitsklima in der Dänischen Königlichen Bibliothek verändert,

welche Strafen die Hinterbliebenen des Diebs erhalten, weil sie kostbare Bücher verkaufen,

von den deutlich gestiegenen Sicherheitsstandards in Bibliotheken.

Margaret Ford

Christie’s

Andrea Nikolaizig, emeritierte Professorin für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, HTWK Leipzig

Sonny Ankjær Sahl, Leiter der Abteilung für Sondersammlungen, Königliche Dänische Bibliothek in Kopenhagen

Margaret Lane Ford, internationale Leiterin für Bücher und Manuskripte bei Christie’s

Andrea Nikolaizig und Conny Schwarzer: Tatort Bibliothek. Bücherklau und Seitenraub (2014)

"Ich bin, internationale Leiterin für Bücher und Manuskripte bei, dem Auktionshaus in London. Vermissen Sie das Buch 'Propalladia', geschrieben von Torres Naharro, herausgegeben 1517 in Neapel? Es wurde uns jetzt zur Versteigerung angeboten." Dieser Anruf bei der Dänischen Königlichen Bibliothek führt zur Aufdeckung des größten Kulturraubs in der dänischen Geschichte.Denn von dem berühmten Propalladia-Buch gibt es nur eine intakte Erstausgabe. Fast 30 Jahre lang fehlt von dem Buch jede Spur - genau wie von vielen anderen seltenen Werken. Als allmählich Licht ins Dunkel kommt, ist der eigentliche Dieb bereits verstorben. Seine Hinterbliebenen werden wegen "Hehlerei in besonders schwerem Fall" angeklagt. Im Dezember 2004 werden die Urteile gegen sie rechtskräftig.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Julia SchäferRedaktion: Carolin Rückl und David Rother