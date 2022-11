ZeitZeichen

NS-Erziehungsheim, Gestapo-Haft, Konzentrationslager

Bruno Fabeyer kennt sich in der Gegend gut aus. Er wird 1926 bei Osnabrück geboren. Die Eltern trennen sich, als er in die Schule kommt. Wenige Jahre später erhängt sich sein Vater in einer Gefängniszelle. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird Bruno in das Provinzial-Erziehungsheim Göttingen eingewiesen - eine NS -Einrichtung, in der Kinder geschlagen und in großer Zahl zwangssterilisiert werden.

Während des Zweiten Weltkrieges wird der 18-Jährige zur Wehrmacht eingezogen. Als er nach kurzer Zeit desertiert und zu seiner Mutter flüchtet, kommt er zwei Wochen in Gestapo-Haft und wird verprügelt. Danach muss er in Konzentrationslagern Zwangsarbeit leisten: Buchenwald, Sengershausen, Mauthausen, Dora und Solstadt.

Raubzüge für den Lebensunterhalt

Nach Kriegsende zieht Fabeyer umher und stiehlt. Immer wieder kommt er deshalb in Haft. Auf seinen Raubzügen erbeutet er selten mehr als das, was er für den nächsten Tag braucht. Wenn ihm die Fahnder zu nahe kommen, versteckt er sich im Moor oder im Matsch eines Schweinestalls.

Genau ein Jahr nach den tödlichen Schüssen auf den Polizisten ist damit allerdings Schluss: Fabeyer, der mittlerweile als "Waldmensch" und "Moormörder" gilt, wird am 24. Februar 1967 erkannt und verhaftet - auf der Toilette eines Kasseler Kaufhauses. Neun Monate später eröffnet die Große Schwurgerichtskammer in Osnabrück den Prozess.

Wehrmachtsrichter spricht Urteil

Nach nur vier Tagen wird am 23. November 1967 das Urteil gesprochen: lebenslängliches Zuchthaus und Sicherungsverwahrung. Fabeyers Richter ist allerdings befangen: Friedrich Jagemann, Vorsitzender Richter am Landgericht Osnabrück, war in der NS -Zeit nicht nur Mitglied von NSDAP und SA , sondern von 1934 bis Kriegsende Wehrmachtsrichter.