04.03.1985: Das "Weinpanscher-Urteil" gegen die Brüder Schmitt

WDR Zeitzeichen. . 15:27 Min. . Verfügbar bis 05.03.2099. WDR 5.

dass Weinpanscherei die Geschichte des Weins seit der Antike begleitet,

welche Rolle die "Kölschmetropole" Köln in den 1980er-Jahren bei der Aufdeckung der Panschereien spielt,

von der positiven Wirkung der Weinskandale auf den Weinbau,

wie der Klimawandel die Weinwirtschaft vor neue Herausforderungen stellt.

Martin Kühn, Weinprüfer beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen

Ludwig Wengenmayr, ehemaliger Weinprüfer

In den 1980er-Jahren panschen die Brüder Schmitt an der Mosel einen süffigen süßen Wein, wie er in dieser Zeit beliebt ist. Mit insgesamt 600 Tonnen Zucker "veredeln" sie über Jahre rund zehn Millionen Liter Wein. Aus sauren Trauben werden Spät- und Auslesen, mit denen sie gutes Geld verdienen. Die Anklage schätzt den Mehrgewinn auf zehn Millionen Mark.Am 04. März 1985 werden die Brüder zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Die Lage an der "Weinfront" könnte sich eigentlich entspannen. Aber danach geht es erst richtig los. Als der "Glykolwein-Skandal" um österreichische Winzer publik wird, klingeln Staatsanwälte und Polizisten bei vielen Winzereien zur Hausdurchsuchung. Die Schäden für die Weinwirtschaft und ihre Glaubwürdigkeit sind immens.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Irene GeuerRedaktion: Sefa Inci SuvakTechnik: Christine Reinartz