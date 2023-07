ZeitZeichen

Zudem ist Bruce Lee ein ausgezeichneter Tänzer und gewinnt 1958 eine Cha-Cha-Cha-Meisterschaft. Da er sich an Straßenkämpfen beteiligt, schicken die Eltern den 18-Jährigen nach San Francisco. Dort arbeitet er als Tanzlehrer, Kellner und Kung Fu-Lehrer, studiert Schauspiel und Philosophie. Und er erlebt täglichen Rassismus.

Ein Meter siebzig pure Kraft

1963 eröffnet er eine eigene Schule, an der er Chinesen, Amerikaner, Schwarze, Weiße, ganz selbstverständlich auch Frauen unterrichtet. Auch die Studentin Linda Emery.

Linda und Bruce heiraten 1964 und bekommen zwei Kinder. Er unterrichtet bald einen Stil, den er selbst entwickelt hat: das "Jeet Kun Do". Er wird eingeladen, bei Meisterschaften sein Können vorzuführen. Lee ist ein Meter siebzig groß, wiegt um die 60 Kilogramm, und ist bis in den letzten Muskel trainiert.

Dynamit in der Faust

Er macht Liegestütze nur auf Daumen und Zeigefinger einer Hand, wehrt Angreifer mit verbundenen Augen ab, zeigt blitzschnelle Schläge und explosive Fußtritte. Legendär wird sein "One Inch Punch": aus nur zwei Zentimetern Distanz kann er mit einem Fauststoß einen Mann Meter weit nach hinten katapultieren.

Ein Fernsehauftritt macht ihn 1964 bekannt. Seine einzigartige Beweglichkeit, Explosivität, aber auch sein gutes Aussehen und seine Präsenz faszinieren das Publikum. Er wird von Hollywood für Fernsehserien engagiert.

Superstar zuerst in Asien

Mit der Rolle des kampfstarken Chauffeurs "Kato" wird er populär, zuerst in den USA , dann auch beim asiatischen Publikum. Doch von kleinen Fernsehrollen und Unterricht kann die vierköpfige Familie nur schlecht leben. Der frustrierte Bruce Lee reist 1970 nach Hongkong, und stellt dort überrascht fest, dass er dort bereits ein Superstar ist.

1971 wird der Spielfilm "Die Todesfaust des Cheng Li" ein Kassenschlager und Bruce Lee zum Filmstar. Seine Körperbeherrschung, Schnelligkeit und Ausstrahlung sind einzigartig. Bruce Lees Mimik, Gestik und Kampfschreie werden auf der ganzen Welt in Kampfkunstschulen, auf der Straße und in Jugendzimmern nachgeahmt.

Ein Kampf geht in die Geschichte ein

Bruce Lee (re.) und Chuck Norris in "Die Todeskralle schlägt wieder zu"

1972 dreht Bruce Lee als Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Choreograf "The Way of the dragon", "Die Todeskralle schlägt wieder zu". Tang Lung, ein Kämpfer aus Hongkong, soll in Rom Verwandten gegen die Mafia beistehen. Zuerst glaubt niemand, dass der kleine, fast schüchterne Mann kämpfen kann. Doch dann zieht er seine Jacke aus, es kommt sein gestählter Oberkörper zum Vorschein.

In dem Film zeigt Lee sein Schauspiel-Talent und sogar komische Seiten, es gibt eine zarte Liebesgeschichte. Am Ende kommt es zum Showdown im Kolosseum, gegen einen amerikanischen Karate-Meister. Die 15-minütige Sequenz mit Chuck Norris geht in die Geschichte des Action-Kinos ein. Der Film spielt in Hongkong und den USA viele Millionen Dollar ein.