22.11.1943: Die Tennisspielerin Billie Jean King wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 22.11.2099. WDR 5.

In welchem Alter Billie Jean King ihre erste Tennisstunde hat.

Welches Erlebnis sie dazu bringt, für Gleichberechtigung zu kämpfen.

Welche Kompromisse Billie Jean King eingeht, damit Turniere für Frauen veranstaltet werden.

In welchem Jahr Frauen erstmals die gleichen Siegesprämien wie Männer erhalten.

Wie Billie Jean King einen Tennis-Macho vor 90 Millionen Zuschauern alt aussehen lässt.

Ansgar Molzberger (Dozent für Sportgeschichte an der Deutschen Sporthochschule Köln)

Philipp Born (Leiter des Lehr- und Forschungsgebietes "Tennis" und Tennis-Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln)

Billie Jean Kings Autobiografie "All in", Englische Ausgabe, 2021

Billie Jean King wird am 22. November 1943 als Billie Jean Moffitt in Long Beach, Kalifornien, geboren. Als Kind probiert sie alle möglichen Ballsportarten aus: Volleyball, Baseball, Fußball, Basketball, Softball und entscheidet sich schließlich für Tennis. Sie wird eine Ikone ihres Sports und kämpft auch abseits des Platzes fürs Tennis, z.B. für gleiche Preisgelder für männliche und weibliche Tennisstars.In den 1960er- und 1970er-Jahren führt Billie Jean King immer wieder die Weltrangliste an. Sie gewinnt im Laufe ihrer Karriere zwölf Grand Slam-Titel im Einzel, sechs davon in Wimbledon, 16 im Doppel und elf im Mixed. Einen berühmten Sieg erringt sie im berühmten "Battle of the Sexes", einem Tennismatch Frau gegen Mann, in dem sie gegen den ehemaligen Wimbledonsieger Bobby Riggs antritt.Bis heute setzt sichBillie Jean King für den Frauensport ein: Die Kalifornierin ist Mitbesitzerin des Frauen-Fußballvereins "Angel City Football Club" und des Frauen-Basketballclubs "Sparks", beide ansässig in Los Angeles. Außerdem ist sie Miteigentümerin der nordamerikanischen Frauen-Eishockeyliga, die im nächsten Jahr ihren Spielbetrieb aufnimmt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Nico Söllner