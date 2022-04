Zeitzeichen

Mattingly und Duke verbindet eine besondere Geschichte: Beide sind bereits für die Apollo 13-Mission vorgesehen. Als Ersatzpilot Duke an Röteln erkrankt und bei Mattingly keine Antikörper dagegen festgestellt werden, wird er aus der Mission gestrichen. An Röteln erkrankt ist Mattingly in der Folge allerdings nicht.

Sorgen um das Haupttriebwerk

Duke ist bald im Dauereinsatz, denn es gibt jede Menge Gesprächsbedarf zwischen den Astronauten und dem Kontrollzentrum. Young und Duke steigen in die Mondfähre "Orion". Aber als sie sie für das Landemanöver von der Kommandokapsel trennen, stellen sie fest, dass der Schwenkantrieb des Haupttriebwerks teilweise ausfällt.

Damit ist nicht klar, ob im Falle eines unerwarteten Missionsabbruchs die Triebwerke der Mondfähre - wie beim Unfall von Apollo 13 - für eine Rückkehr zur Erde genutzt werden können.