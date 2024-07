31.07.1944: Todestag des Autors und Piloten Antoine de Saint-Exupéry

WDR Zeitzeichen. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 01.08.2099. WDR 5.

Die Umstände des Todes vonsind bis heute ungeklärt. Der Schriftsteller ist am 31. Juli 1944 mit einer zweimotorigenP-38 auf einem Aufklärungsflug über dem Mittelmeer unterwegs, als seine Maschine vor Marseille abstürzt. Ist die Ursache es ein technischer Defekt? Oder hat ihn ein deutscher Jagdflieger vom Himmel geholt?Seine Flugleidenschaft prägt jedenfalls sein Werk. Auch beim Schreiben des "Kleine Prinzen" greift er auf seine Erlebnisse als Pilot zurück, etwa auf seinen Absturz in der Wüste und die Rettung durch Nomaden. Sein Biograf Joseph Hanimann sagt,sei nur Schriftsteller geworden, weil er geflogen sei und das Fliegen schriftstellerisch nachbereitet habe:Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Ralph ErdenbergerRedaktion: Matti Hesse