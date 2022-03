Zeitzeichen

Christliche Fanatiker im Siegestaumel

Das Jahr 1492 markiert den entscheidenden Wendepunkt der spanischen Geschichte. Am 2. Januar fällt das letzte maurische Emirat in Granada. Die Machtübergabe wird im berühmten Alhambra-Palast besiegelt. Der Siegestaumel gibt den christlichen Fanatikern im ganzen Land Auftrieb. Der Druck der Fanatiker auf das Herrscherpaar wächst, endlich auch das von ihnen so genannte "Judenproblem" zu lösen. Am 31. März 1492 erlassen Isabella und Ferdinand das "Alhambra-Edikt" . Demnach müssen alle Jüdinnen und Juden das Land bis Ende Juli verlassen haben. "Wer von ihnen nach diesem Tag noch in unseren Ländern angetroffen wird, wird mit dem Tode bestraft und all sein Besitz eingezogen" , heißt es in dem Edikt.