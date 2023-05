ZeitZeichen

Nach dem Anruf eines Mitglieds der Roten Brigaden findet die Polizei am 9. Mai 1978 die Leiche von Aldo Moro. Sie liegt im Kofferraum eines roten Renaults R4 unter einer Wolldecke. Italiens Innenminister Francesco Cossiga identifiziert den toten Präsidenten der italienischen Christdemokraten noch am Fundort in der Via Caetani in Rom.

Den Wagen haben die Linksextremen bewusst dort platziert: auf halber Strecke zwischen den Parteizentralen von Moros "Democrazia Cristiana" ( DC ) und der "Partito Comunista Italiano" ( PCI ), den italienischen Kommunisten.