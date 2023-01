ZeitZeichen

Scherze mit Konsequenzen

Auch seine Scherze kommen nicht gut an. Knigge stopft zum Beispiel einer Dame Maikäfer in das Dekolleté, singt unflätige Strophen in Anwesenheit des Landgrafen und versteckt während eines Banketts den Schuh einer Kammerzofe. Wenn er wegen seines Verhaltens Höfe verlassen muss, reagiert er selbstbewusst: "Was kümmert Dich am Ende das Urteil der ganzen Welt, wenn Du tust, was Du tun sollst?"

Knigge ist nicht an verschiedenen Fürstenhöfen angestellt. Er arbeitet auch als Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Theaterleiter. Darüber hinaus ist er Anhänger des Ordens der Illuminaten und kann dafür sogar Goethe als Mitglied gewinnen. Für die Freimaurerei interessiert sich der Freiherr ebenfalls.