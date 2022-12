ZeitZeichen

Mit 13 Jahren büxt Adolf Petersen aus. In der Schule regiert der Rohrstock. "Bei Züchtigungen trat mein Widerstandsgeist besonders zutage" , schreibt er später in seinen Memoiren. "Vier Wochen lang schwänzte ich die Schule, aus Angst vor dem Vater ging ich nicht nach Hause." Es ist Winter. Er versteckt sich, friert - und klaut, was er zum Leben braucht.

Die Zeit auf der Straße prägt den Jugendlichen, der am 7. Oktober 1882 in Hamburg geboren wird und im Stadtteil Barmbeck aufwächst. "In diesen vier Wochen hatte ich Gift getrunken. Gift in vollen Zügen." Bereits mit 13 Jahren muss er für fünf Tage in Haft, weil er ein gefundenes Portemonnaie unterschlagen hat. Er beginnt verschiedene Ausbildungen, bricht aber alle wieder ab.