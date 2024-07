16.07.1834: Geburtstag des Kaufmanns und Kolonialpolitikers Adolf Lüderitz

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 17.07.2099. WDR 5.

warum Bismarck Kolonien zunächst als Luxus betrachtet und was seine Meinung ändert,

wie die Geschichte der ersten deutschen Kolonie mit einem Betrug beginnt,

was es mit der Lüderitzbucht auf sich hat,

wieso der Kaufmann Adolf Lüderitz auch "Lügenfritz" genannt wird,

und warum es immer noch zu viel Unwissen über die deutsche Kolonialgeschichte gibt.

Prof. Jürgen Zimmerer, Afrikawissenschaftler und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs (-post-) koloniales Erbe

Adolf Lüderitz, ein Name, der heute kontrovers diskutiert wird: Der deutsche Kaufmann und Kolonialpolitiker, trägt maßgeblich zur Gründung der Kolonie Deutsch-Südwestafrika bei.Geboren am 16. Juli 1834 in Bremen, tritt Lüderitz nach einer Ausbildung im Ausland zunächst in das väterliche Tabakunternehmen ein. Doch sein Abenteurergeist und seine Goldgräbermentalität führen ihn schließlich nach Südwestafrika.Durch fragwürdige Landkäufe und betrügerische Verträge legt er die Grundlage für die deutsche Kolonialherrschaft. Seine Unternehmungen finden ein abruptes Ende, als er 1886 während einer Expedition im Süden der Kolonie verschwindet. Seine Leiche wird nie gefunden.Die rund 30-jährige deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika ist geprägt von Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, die 1904 in den Aufständen der Herero und Nama und deren brutaler Niederschlagung gipfelt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Maren GottschalkRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Nikolas Dohle