ZeitZeichen

Sitze in Paris, Berlin und Saarbrücken

Auf dieser Grundlage treffen sich de Gaulle und Adenauer am 5. Juli 1963 im Bonner Palais Schaumburg, dem damaligen Sitz des Bundeskanzlers. Dort unterzeichnen sie das Abkommen über die Errichtung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW), oder, auf französisch "Office franco-allemand pour la Jeunesse".

Seither haben fast 9,5 Millionen jungen Menschen an Austauschprogrammen teilgenommen. Der DFJW-Jahreshaushalt beläuft sich derzeit auf gut 30 Millionen Euro. Der Hauptsitz war lang in Rhöndorf bei Bonn. Jetzt ist er in Paris, mit Nebensitz in Berlin und Außenstelle in Saarbrücken für den Freiwilligendienst. Alle Posten sind doppelt und im Wechsel binational besetzt.