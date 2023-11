12.11.1923: Loriot wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 15:52 Min. . Verfügbar bis 12.11.2099. WDR 5.

wie Vicco von Bülow in Berlin und Stuttgart ohne Mutter aufwuchs

was er über seine "merkwürdigen Heldentaten" im Krieg dachte

wie er nach dem Krieg vom Baumfäller zum Grafiker wurde

welcher Zufall ihn zum Karikaturisten werden ließ

wie viel Ärger ihm seine erste Cartoon-Serie im "Stern" einbrachte

Auf die Frage, ob er im Zweiten Weltkrieg ein guter Soldat gewesen sei, antwortet er in seinem letzten großen Zeitungsinterview: "Nicht gut genug, sonst hätte ich am 20. Juli 1944 zum Widerstand gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende."Nach dem Krieg machte Vicco von Bülow aus seinem Notabitur ein reguläres und studierte auf Anraten seines Vaters Malerei und Grafik. Danach arbeitete er zunächst als Werbegrafiker. Bald entwirft er das später für ihn so typische Knollennasenmännchen, wird 1950 Cartoonist und nennt sich fortan Loriot. Der Rest ist deutsche Humorgeschichte...Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Axel NaumerRedaktion: David RotherOnlineproducer: Christoph Tiegel