Zeitzeichen

Für den kleinen Volkan kommt jede Hilfe zu spät. Als die Polizei die beiden Staffordshire-Pitbull-Mischlinge mit insgesamt 18 Kugeln erschießt, ist der sechsjährige Schüler bereits tot.

Mitschüler und Lehrer müssen vorher hilflos mit ansehen, wie die Hunde über die Mauer am Schulgelände springen, auf den Jungen zurasen und sich in seinem Kopf festbeißen. Niemand kann die Tiere von Volkan abbringen, nicht einmal deren Besitzer.

Vorfall rüttelt Politik wach

Diese unfassbare Tragödie im Juni 2000 in Hamburg führt deutschlandweit zu Entsetzen - und zu schnellen Entscheidungen in der Politik. Jahrelang hat der Gesetzgeber über ein Vorgehen gegen so genannte Kampfhunde diskutiert, auch weil es in der Vergangenheit immer wieder Vorfälle gab.

Nach dem tödlichen Angriff auf Volkan geht es plötzlich fix: Am 12. April 2001 beschließt der Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde. Ergänzend erlassen die meisten Bundesländer Hundegesetze. Als aggressiv eingeschätzte Rassen kommen auf eine Liste. Sie dürfen nur noch mit Behördenerlaubnis und strengen Auflagen gehalten werden. Zucht und Import sind verboten.