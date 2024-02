20. Politischer Aschermittwoch Berlin

Stoff für Arnulf Rating und seine Mitstreiter gibt es genug: Es brennt an allen Ecken und Enden. Ukraine-Krieg und kein Ende, Eskalation in Nahost und dazu der Erfolg der AfD und konspirative Treffen in Potsdam. Wobei Christoph Sieber die allgemeine Überraschung nicht versteht: worüber sollten Nazis schon besprechen, wenn nicht über Nazi-Kram? Über Regenbogenflaggen etwa?