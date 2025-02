Horst Evers und Freunde

"Prima, fein gemacht!“, so heißt der neue Band mit Geschichten und Kolumnen von Martina Brandl. Darin verrät die Autorin, Musikerin und Kabarettisten zum Beispiel, was ein Fischbrötchen denkt, worüber eine Autobahnbrücke am liebsten spricht, was Zecken auf ihre Protestschilder schreiben und warum vom Hund lernen lügen lernen heißt.

Dass Manfred Maurenbrecher einer der wichtigsten Liedermacher der Republik ist, bedarf eigentlich keiner Erwähnung mehr. Weniger bekannt ist, dass er auch Romane und Geschichten schreibt: voller skurriler Beobachtungen - ob aus Berlin oder seiner zweiten Heimat in der Uckermark.

Moritz Netenjakob schließlich spielt zwar selbst kein Instrument, dafür schrieb der Autor und Comedian die Textbücher zu mehreren Musicals. Sein Köln-Musical "Himmel und Hölle“ hat längst Kultstatus. Zuletzt feierte "Kalter weißer Mann“ Premiere. Natürlich bereichert auch Moderator Evers selbst als Meister der absurden Komik den Abend, zum Beispiel mit Kostproben aus seinem letzten Buch "Zu faul zum Nichtstun“.

Mitschnitt vom 19. Februar 2025 aus dem Schloss Eulenbroich in Rösrath

Redaktion Michael Lohse