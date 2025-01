Onkel Fisch blickt zurück und voraus

Die Ampel, so es sie denn noch gibt, steht weiter auf der Schuldenbremse – zumindest der Finanzminister. Der Rest streitet, wieviel Waffenlieferungen pro Krankenhausreform mit Mindestlohn wir uns noch leisten können. Apropos: Verdient Friedrich Merz Bürgergeld? Alle schicken Raketen auf den Mond: Chinesen, Japaner, Elon Musk – und wir Deutschen sind schon froh, wenn die Bahn kommt. Was ist verrückter? Olympisches Schwimmen in der Seine oder die US-Präsidentschaftswahl?

Deutschland spielt sehr ordentlich bei der Fußball-EM, wird aber im Viertelfinale von einem spanischen Handballer gestoppt. Für Markus Söder ist klar: Der Rasen ist schuld. Warum? Der ist grün. Onkel Fisch präsentieren ein Jahr im Schnelldurchlauf und wissen schon jetzt, wie 2025 wird. Zwei preisgekrönte Meister der Kleinkunst zeigen, was sie können.

Aufnahme vom 3. Dezember 2024 aus dem Senftöpfchen in Köln

Redaktion: Michael Lohse