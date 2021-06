Machtverhältnisse ändern sich, doch noch immer spielen Netzwerke und Nachnamen bei der Jobsuche eine große Rolle. Lobbyisten schreiben an Gesetzestexten mit. Und wenn es hart auf hart kommt, hat oft das Militär das letzte Wort. Gleichzeitig regt sich Widerstand gegen alte Mächte. Die #MeToo-Bewegung und People of Color rütteln an traditionellen Hierarchien. Verbraucher*innen schaffen ihr Auto ab und kaufen lieber lokal als bei Amazon. Fridays for Future und soziale Bewegungen fordern, Klimawandel oder Artensterben nicht ohnmächtig zuzulassen.

Die Macht ... der Politik (1/8)

Von Kilian Pfeffer

Wer in einer Demokratie politische Macht ausüben will, muss vom Volk gewählt werden – und vorher die eigene Partei von sich überzeugen. Formal funktionieren diese Prozesse in der Bundesrepublik noch so wie nach ihrer Gründung. Und doch hat sich viel verändert: Es gibt mehr Parteien, gleichzeitig weniger verlässliche Wählermilieus. Das Internet und immer besser organisierte Lobbygruppen haben den Druck auf Politiker erhöht. Vor allem aber steht die Demokratie heute stärker unter Beschuss als in den vergangenen Jahrzehnten.