März 2020: In einem Hotelzimmer in Hamm, Westfalen, stellen Zollfahnder 117 Pfeilgiftfrösche sicher. Ihr Verdacht: Tierschmuggler haben sie im Regenwald von Panama gewildert, um sie als exotische Haustiere zu verkaufen. Denn Deutschland ist ein beliebter Absatzmarkt für seltene Tierarten.

Die Schmuggelroute der Pfeilgiftfrösche führt vom karibischen Dschungel über eine dubiose Zuchtfarm in der Slowakei bis in den Keller eines unscheinbaren Einfamilienhauses irgendwo in Hessen. Es ist eine Reise in eine kaum bekannte Nische des internationalen Verbrechens: der illegale Handel mit artgeschützten Tieren. In dieser Schattenwelt plündern Geschäftemacher die Wildnis aus, sie flechten Netzwerke zwischen den Kontinenten und schalten in reichen Industrieländern Online-Kleinanzeigen mit niedlichen Tierfotos. Strafrechtliche Konsequenzen müssen sie nur selten fürchten.

Die Recherche wurde unterstützt durch “Journalismfund Europe”.