Sie sind gut ausgebildet, gründen eigene Höfe oder bringen innovative Ideen in Familienbetriebe ein. Viele Landwirtinnen setzen sich für nachhaltigen Anbau ein, gehen beim Verkauf neue Wege und bauen auf direkten Kontakt zum Verbraucher. Und das nicht nur in Deutschland: Die „Feminisierung der Landwirtschaft” ist ein global beachtetes Phänomen. Die Tiefenblick-Reihe begleitet Bäuerinnen im Alltag, blickt hinter die Fassade der Landfrauenklischees und zeigt, wie wichtig Frauen für eine zeitgemäße Landwirtschaft sind - in Deutschland und weltweit.

Teil 1: Der Weg zum Traumhof

Der eigene Hof – für junge Frauen bleibt das oft ein Traum. Neues Land ist teuer. Alteingesessene Bauern vererben immer noch meist an Söhne. Aber das ändert sich langsam. Junge Landwirtinnen finden Wege, ihr eigener Chef zu sein.