Die Mutter hat Heimweh. Den drei kleinen Kindern ist Israel eine kaum bekannte ferne Heimat, Berlin hingegen wohlvertraut. Ofer Waldman, der Vater, steht dem Umzug skeptisch gegenüber. Er macht das Beste aus der Situation und begleitet alles mit seinem Aufnahmegerät: Den Umzug und das erste Jahr in der alt-neuen Heimat: Vom Packen des Containers in Berlin über die Ankunft in Israel, Einschulung, Familienfeste und jüdische Feiertage, politische Demonstrationen, Gedenktage und die Konfrontation mit der angespannten nahöstlichen Realität. Wie werden die jungen Eltern und ihre Kinder mit den Herausforderungen eines neuen Alltags umgehen?

Teil 1: Der Nicht-Umzug - 20. Februar 2021

Ofer Waldman geht im Sommer 2018 mit seiner Familie von Deutschland zurück nach Israel. Der unbezwingbaren Sehnsucht seiner Frau Gili folgend. Für ihn ein "ungewollter Umzug". Er macht sich große Sorgen, denn das Land hat sich verändert.