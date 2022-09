Im Jahr 2020 sind allein in Deutschland über zweieinhalb Millionen Tiere bei oder nach Versuchen gestorben: Mäuse und Ratten, aber auch Katzen und Affen. Symbolbilder von Tierversuchen sprechen Bände, sind herzzerreißend. Sie ersetzen aber keine rationalen Argumente, oder kritische Güterabwägungen zwischen Nutzen Schaden. Und diese Abwägungen fallen in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich aus. Das deutsche Tierschutzgesetz erlaubt Experimente nur am „sinnesphysiologisch niedrigsten Tier“. Also an dem Tier, dem ein Versuch die geringsten Schmerzen, Leiden, Ängste bereitet. Das allerdings beruhigt Gegner nicht. Sie fordern Alternativen und tatsächlich arbeiten Startups an der Modellierung menschlicher Organe , was einen Teil der Versuche überflüssig machen könnten.

Das Tier und Wir (4/6) - Tiere Essen?

Eingepfercht, gemästet, geschlachtet – selbst wenn das Halten und Schlachten von Tieren in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen geschieht, ist für viele Tierschützer das Essen von Fleisch moralisch verwerflich. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma?