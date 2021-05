Vor 50 Jahren empfing der indische Guru Bhagwan, später Osho, in Bombay seine ersten Anhänger aus dem Westen und schickte sie gleich zurück, um zu Hause Kommunen aufzubauen. Den größten deutschen Aschram gründete Robert Doetsch in Köln: Bald wohnten auf wenigen Straßen im Belgischen Viertel über 400 "Sannyasins“ – gekleidet in orangefarbene Kutten – wüste, "dynamische“ Meditationen feiernd. Wie kam das? Stimmten die Gerüchte von wildem Sex und Hirnwäsche? Und was ist heute geblieben von der exotischen Gemeinschaft rund um das Osho UTA Institut am Friesenplatz?

Folge 1: Ekstase: „Lebe deinen Traum!“

In den 70er Jahren sehen viele junge Menschen den "Kampf gegen das System“ als gescheitert an. Neue Ideen kommen auf, stattdessen das eigene Innere zu erforschen: die Kernidee des "New Age“. Deutsche Jugendliche reisen ins indische Poona, um dort den Guru Bhagwan zu treffen, der seine Lehren über die Welt verbreiten möchte. Bald errichtet der Kölner Robert Doetsch mit vielen anderen jungen Menschen eine riesige Kommune, die zeitweise die einträglichste der Welt gewesen sein soll. In Bhagwan-eigenen Diskotheken feiern die Jünger fast täglich mit Tausenden anderen Jugendlichen wilde Partys – mitten im Erzbistum Köln.