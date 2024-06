Verschultes Studium: Was hat Bologna gebracht?

Am 19. Juni 1999, vor genau 25 Jahren, unterzeichneten 29 europäische Bildungsminister die Bologna-Erklärung an der gleichnamigen Universität in Italien – der Start für eine umfassende Studienreform. Das Ziel: europaweit einheitliche Abschlüsse. Die zweistufige Unterteilung in Bachelor und Master sollte Absolventen schneller für den Beruf qualifizieren, das Studium besser auf den Arbeitsmarkt ausrichten. Ein durchgängiges System von "Credit Points" sollte Studienwechsel innerhalb Europas vereinfachen und die Qualität der Studiengänge sichern.

Die Bilanz der Bologna-Prozesse fällt heute, 25 Jahre später, durchaus gemischt aus. Positiv für den Arbeitsmarkt: Universitätsabsolventen sind heute tatsächlich jünger – durchschnittlich 26 Jahre alt bei einem Masterabschluss. Die Abbruchquoten sind geringer, die Anzahl an Studierenden ist im Vergleich zu vor der Reform um eine Million gewachsen. Studieren ist also niedrigschwelliger geworden. Kritiker befürchten, dass dadurch immer mehr junge Menschen in Ausbildungsberufen fehlen oder der Bachelor-Abschluss oder das Abitur weniger wert sind.