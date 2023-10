Weltempfänger Deluxe

Ein paar wichtige Fragen zum Zeitgeschehen sollte man vielleicht trotzdem stellen. Was können wir zum Beispiel von Sahra Wagenknechts neuer Partei erwarten? Welche Stimmen wird sie mit ihrem Bündnis von welcher Partei klauen? Will sie die AfD halbieren? Oder halbiert sie am Ende die Ampel? Und was ist mit Olaf Scholz passiert? Hat der Kanzler jetzt seine harte Seite entdeckt? Oder handelt es sich beim neuen Basta-Scholz um seinen Zwillingsbruder? Und apropos Basta: Wie gratuliert man einem SPD-Ex-Kanzler zur 60-jährigen Parteimitgliedschaft, wenn man ihn kurz vorher noch am liebsten vor die Tür gesetzt hätte? Ist das nicht für alle Beteiligten ein bisschen würdelos?

Und warum bedarf es heute eigentlich noch immer ausführlicher Erklärungen, wenn man als Mann in eine angemessen lange Elternzeit geht? Diese Frage können wir unserem Gast Florian Hacke stellen. Der Schauspieler und Comedian konnte seine zweijährige Elternzeit durch geschicktes Corona-Timing sogar auf vier Jahre verlängern und wirbt seitdem in seinen Programmen und seinem Kurzvideoformat „Feierabend“ unter anderem für mehr Gleichstellung und geteilte Care-Arbeit. Das wäre vor 100 Jahren so vielleicht noch nicht möglich gewesen – und vielleicht darf uns zumindest dieser Punkt ein wenig Hoffnung machen.