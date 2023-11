Tüchtigkeit Deluxe

Vom Heizungsversager zum Hoffnungsträger – so schnell kann’s gehen! Robert Habeck fand diese Woche die richtigen Worte zu Antisemitismus in Deutschland. Ganz schön tüchtig, finden Axel Naumer und Henning Bornemann in einer Woche, in der Boris Pistorius Deutschland endlich „kriegstüchtig“ machen will.