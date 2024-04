Studiogast Deluxe: Frank-Markus Barwasser

Stand: 05.04.2024, 13:49 Uhr

Rund 30 Jahre ist es her, dass Frank-Markus Barwasser die Herrenhandtasche packte, den Cordhut aufsetzte und sich in Erwin Pelzig verwandelte. Was wie eine Klamauknummer aussah, wurde zu einer der prägendsten Kunstfiguren im deutschen Kabarett.