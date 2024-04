Spionage-Thriller Deluxe

Vorbei die Zeiten, in denen riesige Spionageballone am Himmel die Anwesenheit fremder Geheimdienste verrieten. Heute muss man schon etwas genauer hingucken. Fraglich ist, wie genau man im Büro des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl überhaupt hinschauen wollte. Dafür muss man jetzt nun schon ganz, ganz genau hinsehen, wenn man den besagten Dr. Maximilian Krah überhaupt noch auf Wahlkampfveranstaltungen finden möchte. In unserem Krimi-Hörspiel „Die drei Fragezeichen und der versteckte Kandidat“ gehen wir auf Spurensuche.