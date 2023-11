Sonderunvermögen Deluxe

Friedrich Merz wetzt jedenfalls schon die Messer: Dass er am Ende so leicht Kanzler werden könnte, hätte sich der CDU-Chef wohl nicht träumen lassen. Seine Union hatte das Sondervermögen in der großen Koalition zwar mit verabschiedet, allerdings als Corona-Hilfe - und nun gegen die Umwidmung geklagt. Und weil das so gut gelaufen ist, überlegt Merz, jetzt auch noch gegen den Doppel-Wumms zu klagen. Arme Ampel. Muss Lindner jetzt in die "Höhle des Löwen", um Investoren zu suchen? Satire Deluxe kann beruhigen: Ein Besuch in der Werkstatt, ein paar Reparaturen an der Schuldenbremse und schon klappt es mit dem Verfassungs-TÜV.