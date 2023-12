Silvester Deluxe

Das alles ist aber natürlich nur ein Ablenkungsmanöver um Stargast Jan Böhmermann hinterrücks intime Storys aus seinem Privatleben zu entlocken. Diese gibt er bereitwillig preis: So erfahren wir, ob er lieber künftig Wetten, dass..? oder doch den ESC moderieren würde, welches sein liebster Song des Jahres war und was er von dem Konzept Wärmepumpe hält. Für politischen Sprengstoff ist also, ganz im silvesterlichen Sinne, gesorgt.

Redaktion: Simon Strehlau

Mitwirkende: Tobias Brodowy, Conor Körber

Musik:

Stefanie Schrank - Silvester

Dota - Wir rufen dich, Galaktika

Marc Gilodo - Game For Two

Geese - 3D Country

Hot Chip - Ready For The Floor