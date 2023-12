Haushalt Deluxe

Im Bundestag kann die Regierung mit derlei Maßnahmen freilich wenig überzeugen. Die CDU stellt gar Neuwahlen in den Raum. Doch wären mit einer neuen Regierung wirklich alle Haushaltsprobleme vom Tisch? Satire Deluxe wagt den Blick in die Glaskugel und verrät exklusiv wie sich die Lage unter Bundeskanzler Merz entwickeln würde.

Den etwas anderen Weg aus der Schuldenkrise ist derweil der österreichische Immobilien-Mogul René Benko gegangen, dessen Signa-Gruppe in dieser Woche Insolvenz anmeldete. Außerdem arbeiten Axel Naumer und Henning Bornemann die Auftritte des Karibik-Keuzfahrt-Talkers Wolfgang Kubicki auf und kümmern sich selbstverständlich um das Aufregerthema der Woche: Die Wahl der Tuba als Instrument des Jahres. Im Studio zu Gast ist Comedian, Rapper und Poetry Slammer Quichotte.

Redaktion: Anja Iven, Tobias Brodowy

Mitwirkende: Friedemann Weise, Tom Beinlich, Sebastian Poullie, Hans Zippert, Mazyar Gheiby, Luca Bognanni

Musik:

Wolfhounds: Happy Shopper

Peterlicht: Sonnendeck

The Experimental Pop Band: The Hippies don’t know