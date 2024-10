Respekt Deluxe

Um Respekt ging es auch am Tag der Deutschen Einheit. In den Reden beim Festakt in Schwerin wollte man den Ostdeutschen endlich mal versöhnend sagen: ihr habt das ganz toll gemacht! Nur wie gut steht es wirklich um die Beziehung von Ost- und Westdeutschen? Satire Deluxe war beim ehrlichen Fest zum Tag der Deutschen Einheit.

Um das Land wirklich zu einen braucht es gar keine pompösen Festakte; unserem Studiogast zuhören könnte auch schon helfen. Kabarettist Jens Neutag versucht in seinem neuen Programm das scheinbar Unmögliche: Unterschiedliche politische Standpunkte aushalten und Kritik an verschiedenen Seiten eines Konflikts üben oder wie es Schlaubis mit Philosophiemaster ausdrücken würden: Ambiguitätstoleranz erlernen. Nebenbei ist er dann auch noch lustig. Wie er auf diese im Jahr 2024 schon fast ungeheuerliche Kombination gekommen ist, verrät er im Interview mit Henning Bornemann und Axel Naumer.

Redaktion: Simon Strehlau

Mitwirkende: Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Severin Groebner, Tom Beinlich, Hans Zippert, Conor Körber

