Abenteuerurlaub Deluxe

Ebenfalls abenteuerlich sind die neuen Umfragehöhen der AfD. Da darf es einem schon einmal schwindelig werden. Man mag es Friedrich Merz also nachsehen, dass er – in direkter Folge des AfD-Wahlerfolgs in Sonneberg – die Grünen zum neuen Hauptgegner auserkoren hat. In deren Parteizentrale knallten wiederum sofort die Sektkorken. Immerhin hatte Merz ja auch einst angekündigt, er sei angetreten um die AfD zu halbieren. Rückwirkend betrachtet, eine vielleicht etwas abenteuerliche Prognose.