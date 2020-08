Hanneke Schönhals und ihr "Rhythmus im Wein"

Bei jedem Schritt fliegen kleine Falter hoch, Grashüpfer flüchten, es blüht und summt. Hanneke Schönhals schreitet durch ihre "Zeile für die Natur" – eine scheinbar leer gelassene, nicht bewirtschaftete Fläche inmitten ihres Weinbergs. Sie möchte den Boden, den sie von ihren Eltern geerbt hat, erhalten und mit anderen teilen: Mit Mensch und Tier, mit Wildkräutern. Bienen, Rehen und Raubvögeln: "Wir wollen nicht nur den Saft, sondern auch das Summen und Brummen in die Flasche bringen". Der Wein soll schmecken, aber er soll auch eine Geschichte erzählen. Als Landwirtin und Christin will sie die Schöpfung bewahren und rentabel wirtschaften, ohne das Land und die dort arbeitenden Menschen auszusaugen, wie sie es so häufig in der Landwirtschaft beobachtet.

Autorin: Maria Riederer

Redaktion: Theo Dierkes