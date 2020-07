"Der Himmel kann warten" – Spiritualität und Popmusik

Schon in den 1960er Jahren war die populäre Musik der Jugend von religiösen Themen und Bildern durchzogen. Für die Heroen der Rockmusik von den Beatles bis zu Eric Clapton waren Leben und Tod, Himmel und Heil, Gott und Glauben immer ein Thema. In den vielfältigen Genres der Popmusik ist das Thema "Glaube" auch heute noch aktuell. Dabei scheinen besonders Rap- und HipHop-Musiker*innen auf der Suche zu sein. So fragt der Rapper Marteria zum Beispiel: "Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein?" Die Erwähnung von Gott in populärer Musik zeigt: Die Themen Gott und Leben beschäftigen die Menschheit nach wie vor.