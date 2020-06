Männer und Kinder – eine neue Beziehung?

"Jeder Mann will das und kann das. Wenn man ihn lässt…" meint Christian Stahlhut. Seit gut 20 Jahren leitet er das Kinderhaus in Berlin-Kreuzberg. Daneben ist er Hausmann und sorgt für drei Kinder.

'Blondie' Wallaschek gründete und leitet seit über 33 Jahren zusammen mit seiner Iris den freien Kindergarten Wespennest. Seine Motivation: "Die meisten Männer können sich nicht mehr an ihre Zeit im Kindergarten erinnern. Das wollte ich ändern".

Leander Scholz versorgt zwei Jahre lang allein den Familienhaushalt. Seine Erfahrung: "Kinder lieben brutal – diese Liebe hilft durch unglaublich anstrengende, emotionale, explosive Phasen…"

Immer mehr Männer werden Erzieher und Hausmänner. Anstatt um ihre Karriere kümmern sie sich um Kinder. Warum?

Autor: Frank Schüre

Redaktion Christina-Maria Purkert