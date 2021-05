Gott ist überall: Der islamische Aufklärer Ibn Rushd

Averroes oder Ibn Rushd (1126-1198) lebte in Cordoba und im heutigen Marokko. Er war Arzt, Philosoph und Rechtsgelehrter. Die politischen und religiösen Konflikte seiner Zeit bestimmten sein abenteuerliches Leben. Ibn Rushd war derjenige, der die Philosophie des Aristoteles übersetzte, kommentierte und so der christlichen Philosophie zugänglich machte. Außerdem entwickelte er eine eigenständige Philosophie, in der er der Vernunft gegenüber dem Glauben Vorrang einräumte. Für ihn gab es keinen persönlichen Gott, der nach Belieben in die Geschicke der Welt eingreifen kann. In der arabischen Philosophie und der Philosophie des christlichen Mittelalters und der frühen Neuzeit galt Averroes deshalb nicht nur als Religionskritiker, sondern sogar als Atheist.

Autor: Rolf Cantzen

Redaktion: Theo Dierkes