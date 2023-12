Mein prähistorisches Hirn

Stand: 14.11.2023, 14:50 Uhr

Meier ist Hirnforscher. Er weiß alles über seine Krankheit. Sein Hirn macht nicht, was Meier will, sein Körper macht nicht, was Meier will. Was Meier bleibt: seinen Zerfall beobachten, mitdenken, mitteilen.

Von Andreas Liebmann