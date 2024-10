Long Covid und ME/CFS - Krimi um eine Krankheit

Wie Long Covid betrifft auch ME/CFS vor allem Frauen jungen und mittleren Alters. Sie treffen auf eine Medizin, die Forschung vor allem an Männern betreibt und die körperlichen Beschwerden von Frauen oft nicht ernst nimmt. Das Feature folgt Betroffenen sowie Ärztinnen und Ärzten in die Geschichte einer stigmatisierten Krankheit. Das Chronisches Fatigue-Syndrom wird seit Jahrzehnten zu einer psychosomatischen Krankheit erklärt, die Forschung stagniert. Bis heute. In Deutschland gab es bis 2020 keine öffentliche Förderung für die Erforschung von Therapien für ME/CFS, obwohl hier ca. 300.000 Menschen betroffen sind. Doch dann kommt die Corona-Pandemie in Deutschland an. Betroffene von Post Covid und ME/CFS tun sich zusammen, um Forschung, Aufklärung und Versorgung zu fordern. Mit Erfolg.