Märchen-Marathon an Silvester 2021

Wir wünschen allen Märchenfans viel Spaß und beste Unterhaltung mit diesen Märchen:

Es ist ganz gewiß

Märchen aus Dänemark

Erzählt von Erich Ponto

WDR 1950 - 4‘46 min

Erster Rastplatz und das Märchen von " Kalif Storch "

Nach " Die Karawane " von Wilhelm Hauff

Hörspielbearbeitung: Hans-Werner Knobloch

WDR 1970 – 31’09 min

Die sieben Raben

Märchen von den Brüdern Grimm

Erzählt von Erich Ponto

WDR 1956 - 5‘48 min

Das Märchen vom Kolibri

Märchenhörspiel

WDR 1967 – 23‘17 min

Zweiter Rastplatz und das Märchen " Das Gespensterschiff "

Nach " Die Karawane " von Wilhelm Hauff

Hörspielbearbeitung: Hans-Werner Knobloch

WDR 1970 – 27’20 min

Das Märchen vom Murmeltier

Nach Clemens Brentano

Gelesen von Magda Hennings

WDR 1961 - 14‘32 min

Jetzt lügst du

Märchen aus Schweden

Gelesen von Erich Ponto

WDR 1959 – 5‘35 min

Natascha und die Diebe

Russisches Märchenhörspiel

Von Wolfgang Ecke

WDR 1964 – 27’54 min

Dritter Rastplatz und das Märchen " Die Errettung Fatmes "

Nach " Die Karawane " von Wilhelm Hauff

Hörspielbearbeitung: Hans-Werner Knobloch

WDR 1970 – 57’03 min

Musikliste

Dead Can Dance: Saltarello

Miriam Makeba: Chicken

Karminsky Ecperience: The wanword Camel

Juuri & Juuri: Neljän valtakunnan polkka

Aubry, René: The woman and the tree

The Spy From Cairo: Damascus market Dub

Freebidou: Amicalement votre

Fredrika Stahl: Dina ögon blå

Taiga 8: Code: Datscha

Horonko Orchester: Tschubtschik

Dead Can Dance: Saltarello

Moderation: Insa Backe

Redaktion und Regie: Ulla Illerhaus

Stand: 07.12.2021, 12:02