Von Beginn an hatte es Streit wegen dieses Auswilderungs-Projektes gegeben. In die Freiheit entlassen wurden die damals acht Tiere auf Wittgensteiner Gebiet. Aber leider halten sich Wildtiere nicht an Kreisgrenzen. Die Wisente zogen ins benachbarte Sauerland und die dortigen Waldbesitzer zogen auf die Barrikaden und vor Gericht, weil die Wisente ihre Bäume beschädigt hatten.