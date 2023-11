Lauschpöhle erzählen Dorfgeschichten

Stand: 07.11.2023, 09:07 Uhr

Im Bauernland bei Schmallenberg können Wanderfans alte Geschichten aus den Dörfern hören. Und zwar an so genannten Lauschpöhlen. An ihnen führen Wanderrouten entlang.

Von Corina Wegler