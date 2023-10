Go West: Das andere Wandern in Haltern!

Stand: 25.10.2023, 15:12 Uhr

Sand, Seen, Flüsse, Heide, Wald und ein bezaubernder Stausee: Das ist Haltern am See im Münstlerland. Wander-, Wasser- und Planwagen-Wege führen vorbei an Bauernhöfen umgeben von Feldern, Mooren, Kanälen, Bächen und blühender Heidelandschaft.

Von Claudia Kracht