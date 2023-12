Geführte Fackelwanderungen kann man nicht nur im Naturpark Hohe Mark sondern an vielen Orten in NRW ausprobieren – u.a . gibt es die auch in der Eifel, durch die Bruchhauser Steine im Sauerland, auf der Halde Hoheward in Herten, durch den Landschaftspark Duisburg-Nord oder auf dem Bergbauwanderweg durchs Wittener Muttental.