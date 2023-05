Anfahrt:

Anreise mit dem Auto:

A 2 Ausfahrt 17 Bönen, dann Pelkumer Straße Richtung Pelkum, nach 3 Kilometern in Pelkum im Kreisverkehr rechts auf die Kamener Straße, im nächsten Kreisverkehr wieder rechts abbieben. Der Kamener Straße ca. 700 Meter bis zum dritten Kreisverkehr folgen, dann links abbiegen. Nach 800 Metern in Wiescherhöfen links auf die Fangstraße, nach 2 Kilometern rechts in die Neufchateaustraße, an der nächsten Ampel rechts auf die Dortmunder Straße. Nach 500 Metern rechts in den Zechenweg, hier gibt es einen kostenlosen Parkplatz. Von hier aus den gelben Fußsohlen auf dem Asphalt folgen.

Eingabe ins Navi:

Zechenweg 15

59077 Hamm

Anreise mit ÖPNV:

Bhf. Hamm, Buslinie 1 Richtung August-Bebe-Straße bis Isenbecker Hof. Weiter auf der Dortmunder Straße bis zur Kreuzung Zechenweg. Von hier aus den gelben Fußsohlen auf dem Asphalt folgen.