Doch Alex hat auch Bauchschmerzen, weshalb er eines Tages zum Arzt geht. Er erhält die Diagnose Krebs. Als er nach Hause zurückkehrt, liegt seine Welt in Trümmern und er entscheidet sich schweren Herzens, sein Leben noch einmal radikal zu verändern. Er verteilt sein Hab und Gut, verläßt die Menschen, die er liebt, sagt keinem, was er vorhat und geht in ein Hospiz. Und dann beginnt eine Geschichte - nicht über das Sterben, sondern über das Leben!