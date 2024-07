45. Jahrestag Sony bringt den "Walkman" auf den Markt

Unterwegs Musik hören: Das war eine Sensation damals! Die Kinder heute haben kaum eine Vorstellung davon und darum haben wir ihnen mal so ein Gerät in die Hand gedrückt und gefragt, was das ist!