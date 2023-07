Drei Jahre später kommt der Durchbruch: Für ihr zweites Album "I Do Not Want What I Haven't Got" covert sie "Nothing Compares 2 U", einen Song, den Prince fünf Jahre zuvor – von der Öffentlichkeit nahezu unbeachtet – auf dem Album einer befreundeten Band namens The Family veröffentlicht hatte. Die Ballade wird Anfang 1990 ein weltweiter Hit – nicht zuletzt dank des schlichten, aber wirkungsvollen Videos, in dem O'Connor am Schluss die Tränen in die Augen steigen. Am 5. März erklimmt der Song den Spitzenplatz der deutschen Charts und bleibt dort ganze elf Wochen lang.