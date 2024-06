Tönender Mensch – Komponist Heinz Holliger im Klassik Forum

Seit Jahrzehnten prägt der Oboist, Dirigent und Komponist Heinz Holliger das Musikleben maßgeblich. Er macht Unerhörtes hörbar: in der Musik anderer und in seinen eigenen Werken. Im Klassik Forum teilt er seine musikalische Welt und erzählt im Gespräch mit Susanne Ockelmann, was ihn dabei bewegt.